شباب أخضر اليد يكسبون المالديف في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

افتتح المنتخب السعودي لكرة اليد، مشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، بفوز عريض على نظيره المالديفي بنتيجة 71 - 7 في اللقاء الذي جمعهما ضمن لقاءات المجموعة الأولى للمسابقة، على صالة أم الحصم بالعاصمة البحرينية المنامة.وأنهى شباب أخضر اليد الشوط الأول من المباراة بنتيجة 35 - 3، قبل أن يحرز 36 هدفاً في الشوط الأخير من اللقاء.وبهذا الفوز وفارق الأهداف، اعتلى الأخضر صدارة ترتيب المجموعة الأولى من المسابقة التي تضم البحرين والأردن وهونغ كونغ والمالديف.ويلتقي أخضر اليد نظيره الأردني اليوم (الإثنين) في الجولة الثانية من منافسات كرة اليد.