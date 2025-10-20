بمشاركة 38 دارساً ودارسة.. اتحاد اليد يختتم دورة الرخصة الدولية للمدربين

اختتم الاتحاد السعودي لكرة اليد أمس، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، دورة دراسات الرخصة الدولية للمدربين (المستوى D)، التي أُقيمت في صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، واستمرت خمسة أيام خلال الفترة 15 - 19 أكتوبر 2025.قدّم الدورة المحاضر الدولي الدكتور خالد الشرجي، بمشاركة (38) دارساً ودارسة، وتضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات ميدانية؛ هدفت إلى تطوير المهارات التدريبية، ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمدربين والمدربات.وشهدت الدورة، تفاعلاً مميزاً من المشاركين الذين أبدوا استفادتهم من محتوى البرنامج المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي، الذي يأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة اليد في تأهيل وتطوير منظومة التدريب.وفي ختام الدورة، سُلّمت الشهادات للمشاركين، وسط إشادة بالمستوى التنظيمي وجودة البرنامج التدريبي، ما يعكس حرص الاتحاد على دعم مسيرة تطوير كرة اليد السعودية.