مزق التعاون شباك ضيفه ضمك بـ«نصف درزن» من الأهداف مقابل هدف وحيد، محققاً أكبر نتيجة له في دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة.أحرز أهداف التعاون وليد الأحمد (د:11) وسلطان مندش (د:13) والمغربي جمال حركاس (هدف عكسي د:53) وروجير مارتينيز (د:68) وبسام الحريجي (د:87) ورومان فيفر (د:88)، فيما أحرز هدف ضمك فلينتين فادا (د:31). وشهد اللقاء حصول لاعبَين من ضمك على البطاقة الحمراء وهما؛ هزاع الغامدي (د:40) وديفيد كايكي (د:59).شهد اللقاء بداية قوية للتعاون الذي أحرز هدفين متتاليين في ربع الساعة الأول من عمر المباراة، إذ تحصل التعاون على ركلة حرة لتصل الكرة للمهاجم روجيرو مارتينيز ليسددها قوية وترتطم في القائم لتجد وليد الأحمد الذي سددها مباشرةً في المرمى (د:11)، وبعد دقيقتين فقط وضع سلطان مندش بصمته التهديفية بعد مجهود رائع من مارتينيز الذي انطلق بالكرة من الجهة اليسرى ولعبها عرضية أرضية أخطأ الدفاع في إبعادها لتصل لمندش ليسددها قوية في المرمى هدفاً ثانياً للتعاون (د:13)، ورغم تمكن فريق ضمك من تقليص النتيجة عبر مجهود رائع من ضاري العنزي الذي لعب كرة عرضية لزميله فلينتين فادا لم يتردد في تسديدها في المرمى هدفاً لضمك (د:31)، إلا أن هزاع الغامدي لاعب ضمك تلقى البطاقة الحمراء المباشرة قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بهدفين لهدف للتعاون.وفي الشوط الثاني، زادت معاناة ضمك، إذ تلقى هدفاً بـ«نيران صديقة» عبر مدافعه جمال حركاس، ومن ثم تلقى لاعبه ديفيد كايكي بطاقة حمراء ليكمل المباراة بـ9 لاعبين، قبل أن يتوج مارتينيز مجهوده بإحراز هدف رابع للتعاون (د:68)، ومن ثم سجل البديل بسام الحريجي الهدف الخامس (د:87)، وبعد دقيقة واحدة فقط اختتم البديل رومان فيغر مسلسل الأهداف (د:88)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون 6/ 1.وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الرابع على التوالي ويصل للنقطة 12، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه الفيحاء، فيما تلقى ضمك الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط، وسيواجه مضيفه الشباب في الجولة القادمة.