غادرت بعثة فريق الاتحاد مساء اليوم (الأحد) للعاصمة العراقية بغداد لمواجهة فريق الشرطة العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.وشهدت قائمة الفريق غياب قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما، والهولندي بيرجوين، وعبدالرحمن العبود، ومعاذ فقيهي للإصابة وعدم الجاهزية البدنية، إضافة لغياب مهند الشنقيطي للإيقاف، في حين شهدت القائمة عودة الجزائري حسام عوار بعد تعافيه من الإصابة.ومن المقرر أن يخوض الفريق حصة تدريبية واحدة قبل مواجهة فريق الشرطة، إذ يسبق الحصة التدريبية مؤتمر صحفي للمدرب البرتغالي كونسيساو قبل أن يحل الاتحاد ضيفاً على الشرطة العراقي عند السابعة من مساء الإثنين القادم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.ويحتل الفريق الاتحادي المركز الـ11 قبل الأخير بالمجموعة، من دون أي نقاط، بخسارتين من الوحدة الإماراتي وشباب أهلي دبي، وبفارق نقطة عن الشرطة العراقي صاحب المركز العاشر.