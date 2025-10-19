النصر العُماني يعلن انسحابه من الدوري وتجميد نشاطه

اتخذ نادي النصر العُماني قرارًا بالانسحاب من بطولة الدوري المحلي بعد خسارته أمام نظيره السيب، في المواجهة التي جرت مساء الجمعة، وشهدت قرارات تحكيمية جدلية.

وكان السيب، حامل اللقب، قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري العُماني، وحقق فوزه الثالث تواليًا، وجاء على حساب النصر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ويدين السيب بالفضل في هذا الفوز للاعبه ناصر الرواحي، الذي سجّل هدفي المباراة في الدقيقتين 19 و57.

وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد السيم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع السيب رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النهضة المتصدر.

في المقابل، مُني فريق النصر بهزيمته الأولى في المسابقة، مقابل فوزين وتعادل، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس.

وشهدت المباراة حالة جدلية في الدقيقة 32، وكان النصر متأخرًا بهدف، حيث سقط أحد لاعبيه في منطقة الجزاء بعد تدخل من مدافع السيب، وطالب اللاعبون باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم محمد المانعي رفض احتساب أي شيء وسط انفعال شديد من لاعبي النصر العُماني.

وقال نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نتيجةً للأحداث التي صاحبت مباراة النصر والسيب في بطولة دوري جندال للموسم الرياضي 2025 / 2026، وما صاحبها من قرارات تحكيمية ظالمة ومتعمدة أثرت على النتيجة النهائية للمباراة، اجتمع مجلس إدارة النادي وقرر، في حالة انعقاد دائم منذ نهاية المباراة، دراسة اتخاذ العديد من الإجراءات، والتي أبرزها الانسحاب من بطولة الدوري وتجميد نشاطه الرياضي. وسيُعرض القرار النهائي على الجمعية العمومية للنادي».