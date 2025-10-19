«ملوك الهاتريك».. جواو فيليكس يكرر إنجاز رونالدو
عادل البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر، إنجاز مواطنه وزميله كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي.

واكتسح النصر ضيفه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، وأحرز أهداف «العالمي» جواو فيليكس («هاتريك» د:13، 68، 79) وكريستيانو رونالدو (د:60) وكينغسيلي كومان (د:75)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق سفيان بن دبكة (د:54).

فيليكس يكرر إنجاز رونالدو

وبحسب شبكة «أوبتا»، فقد عادل جواو فيليكس رقم كريستيانو رونالدو كأسرع لاعب يسجل «هاتريك» مع النصر في الدوري السعودي، بعدما سجل كل منهما ثنائية من الـ«هاتريك» خلال أول 5 مشاركات لهما مع الفريق.

وكان النجم البرتغالي قد انضم إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وخاض فيليكس 10 مباريات بقميص «العالمي» هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع هدفين.

