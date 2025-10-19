الأهلي يسحق الخليج بفارق 73 نقطة.. ويتصدر

حافظ الأهلي على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة برصيد 8 نقاط بعد فوزه الكبير على الخليج 117-44، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً 58-24. وبفارق الأهداف، يتساوى الأهلي مع العلا والنصر، اللذين يمتلكان الرصيد ذاته، فيما يتفوق الأهلي بفضل الفرق الإيجابي الذي وصل إلى +244 نقطة، مقابل 201 للعلا، و+97 للنصر.
في جدة، واصل الاتحاد عروضه القوية بتغلبه على السلام 112-73، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً 68-19، ليحصد الفريق 7 نقاط بعد 4 مباريات بفارق نقاط +136 في المركز الرابع.
على صالة النصر، حقق الفريق فوزاً مريحاً على ضيفه مضر 103-85، بعد تقدم الشوط الأول 56-43، ليظل منافساً مباشراً للأهلي والعلا على صدارة الدوري برصيد 8 نقاط، وفارق نقاط +97 في المركز الثالث.
وفي المدينة المنورة، سجل أُحد فوزه الأول في الدوري على الخويلدية 72-63، رغم تقدم الأخير في الشوط الأول 35-34، قبل أن يتمكن أُحد من قلب النتيجة في الشوط الثاني. ويحتل أُحد المركز السابع برصيد 5 نقاط، وفارق نقاط -116.
وعلى الصالة نفسها، واصل العلا عروضه القوية بفوز ساحق على الفتح 112-61، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً 63-20، ليعزز موقعه في الصدارة مع 8 نقاط، وفارق نقاط +201.
بهذه النتائج، تبرز المنافسة المحتدمة على الصدارة بين الأهلي والعلا والنصر، فيما يواصل الاتحاد اللحاق بصراع القمة بعد تغلبه على السلام صاحب المركز الخامس.
