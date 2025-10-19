اكتسح النصر ضيفه الفتح بنتيجة 5/ 1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «الأول بارك» ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز أهداف النصر جواو فيليكس («هاتريك» د:13، 68، 79) وكريستيانو رونالدو (د:60) وكينغسيلي كومان (د:75)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق سفيان بن دبكة (د:54).شهد اللقاء بداية قوية للنصر ومن كرة عرضية لعبها كومان سددها كريستيانو رونالدو «على الطاير» ولكنها مرت فوق العارضة، ومرر بروزوفيتش كرة عالية ليسددها رونالدو أرضية قوية مرت من الجميع لخارج الملعب، ومن كرة عرضية لعبها كومان استقبلها جواو فيليكس ومررها بلمسة لساديو ماني ليعيدها لفيليكس الذي سيطر عليها وسددها قوية في منتصف المرمى هدفاً أول للنصر (د:13)، ومن كرة عرضية عالية أبعد أمين بخاري حارس الفتح الكرة لتصل لمارتينيز الذي حولها برأسه تجاه المرمى، ولكن المدافع مروان سعدان تصدى لها على خط المرمى، وتعود الكرة لرونالدو الذي سددها قوية ولكنها ارتطمت في الحارس، وكاد إيكامبي يدرك التعادل للفتح بعد أن نفذ مراد باتنا ركلة زاوية حولها إيكامبي برأسه نحو المرمى لكن الحارس نواف العقيدي تصدى لها، وعاد إيكامبي ليهدد مرمى النصر بتسديدة قوية أبعدها العقيدي لركلة زاوية، وعاد رونالدو ليهدد مرمى الفتح بتسديدة أرضية قوية ارتطمت في القائم وعادت لجواو فيليكس، لكنه سددها لخارج المرمى.وفي الشوط الثاني، نشط أداء الفتح قليلاً وتمكن سفيان بن دبكة من إدراك التعادل بعد هجمة مرتدة قادها البديل فهد الزبيدي الذي واجه المرمى وسددها قوية، ولكن العقيدي تصدى لها لتصل لسفيان بن دبكة ليسددها في المرمى عجز سلطان الغنام عن التصدي لها لتسكن الشباك هدف تعادل للفتح (د:54)، وبعد خمس دقائق فقط تحصل النصر على ركلة جزاء سددها رونالدو قوية في الزاوية اليسرى لكن الحارس أمين بخاري قفز لها وتصدى للكرة، ليعود رونالدو ويسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية الصعبة لتسكن الشباك هدفاً ثانياً للنصر (د:60)، ومن مجهود فردي رائع تلاعب فيليكس بلاعبي الفتح وواجه الحارس ليسددها أرضية في المرمى هدفاً شخصياً ثانياً له وثالثاً للنصر (د:68)، ومن هجمة مرتدة قادها رونالدو ليمررها لأنجيلو الذي بدوره لعبها للمندفع كومان ليسيطر عليها ويسددها أرضية قوية في المرمى هدفاً رابعاً للنصر (د:75)، واختتم جواو فيليكس مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الشخصي الثالث له والخامس للنصر (د:79)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف.وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الخامس على التوالي منفرداً بصدارة الدوري برصيد 15 نقطة، وسيواجه مضيفه الحزم في الجولة القادمة، فيما تلقى الفتح الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة وسيلاقي جاره الاتفاق في الجولة القادمة.