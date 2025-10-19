الاتحاد يغادر إلى بغداد لملاقاة الشرطة

يغادر الاتحاد مساء اليوم (الأحد) للعاصمة العراقية بغداد تحضيراً لمواجهة الشرطة العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.ومن المقرر أن يخوض الفريق حصة تدريبية واحدة قبل مواجه الشرطة، ويسبق الحصة التدريبية مؤتمر صحفي للمدرب البرتغالي كونسيساو.ويحتل الاتحاد المركز الـ11 (قبل الأخير) بالمجموعة دون أي نقاط بخسارتين من الوحدة الإماراتي وشباب أهلي دبي، وبفارق نقطة عن الشرطة العراقي صاحب المركز العاشر.وسقط الاتحاد في فخ التعادل مساء أمس الأول (الجمعة) مع مستضيفه الفيحاء بهدف لكل فريق.وسيحل الاتحاد ضيفاً على نظيره الشرطة العراقي عند السابعة من مساء غد (الإثنين) ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.