إنزاغي: الهلال يقترب من مستواه الحقيقي

أكد مدرب الهلال الإيطالي فيليبو إنزاغي، أن فوز فريقه الكبير على الاتفاق بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين جاء نتيجة التحضير الجيد والانضباط التكتيكي الذي أظهره اللاعبون طوال شوطي اللقاء.وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «اللاعبون قدموا أداءً رائعاً، ودرسنا خصمنا جيداً منذ البداية، وواصلنا بالنسق نفسه في الشوط الثاني حتى تحقق الفوز بهذه النتيجة». وأضاف: «أهنئ جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، فقد كنا مجهزين بشكل جيد، وهدفنا منذ البداية هو الانتصار». وقال: «في بداية الموسم تعادلنا، لكن ذلك حفزنا على تحسين موقعنا في المقدمة».وأوضح المدرب الإيطالي أن ملامح الأداء بدأت تظهر منذ مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، مبيناً أن فترة التوقف أثرت قليلاً على الإيقاع العام للفريق، لكنه طلب من اللاعبين تجاوز هذه المرحلة.وأضاف:«نلعب بأسلوب واضح وجاد، لكن أحياناً تتطلب معطيات المباراة تعديل الخطة، وهذا ما نعمل عليه باستمرار»، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب حالياً على مواجهة السد القطري القادمة في دوري أبطال آسيا، قبل التفكير في لقاء الاتحاد في الدوري.وختم حديثه قائلاً: «لا شك أن تأخر الإعداد في بداية الموسم ساهم في تذبذب المستوى، لكننا بدأنا نصل تدريجياً إلى الأداء المطلوب، وسعيد بمشاركة البليهي ولاجامي اليوم لأنني كنت أرى أنهما يستحقان نظير ما يقدمانه، كما أرى أن سالم الدوسري كان يستحق جائزة أفضل لاعب في آسيا، وأنا فخور بوجوده في فريقي».