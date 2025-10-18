الشهري: هناك فوارق فنية مع الهلال.. لكننا سنواصل العمل بروح عالية

أبدى مدرب الاتفاق سعد الشهري حزنه على خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة (5-0) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «إيجو» بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكداً أن المواجهة كانت صعبة منذ تسجيل منافسه هدفه الأول، مشيراً إلى أن التركيز سيتجه الآن نحو تصحيح الأخطاء والاستعداد للقاء القادم أمام الفتح.وقال الشهري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الأمور أصبحت معقدة بعد هدف الهلال الأول كما ذكرنا، وكنا نأمل برد فعل أفضل، لكننا لم نوفق في ذلك، ونحن حزينون من الخسارة»، وأضاف: «سنبدأ العمل فوراً لإعادة تجهيز الفريق من جديد وتجاوز الصعوبات الفنية التي ظهرت اليوم، فهدفنا العودة بشكل أقوى في الجولة القادمة».وتابع المدرب الاتفاقي: «الهلال فريق كبير ويتطور أكثر من موسم إلى آخر، ومن الطبيعي أن يظهر بهذا المستوى العالي، وسنعمل نحن أيضاً على مواكبة هذا التطور بالإمكانات الموجودة»، وأوضح أن فريقه حاول فرض أسلوب وهوية واضحة في المباراة وهو مايسعى له طول الموسم، لكنه واجه مشكلات في التنظيم الدفاعي والشراسة داخل الملعب، مشدداً على ثقته الكاملة باللاعبين رغم النتيجة.وأضاف: «أحياناً يفقد اللاعبون تركيزهم داخل الملعب، ما يربك حسابات المدرب، ولو سجلنا إحدى الفرص التي سنحت لنا لكانت المباراة مختلفة»، وختم الشهري حديثه قائلاً: «نحن ندرك الفوارق الفنية بيننا وبين بعض المنافسين، لكننا سنواصل العمل بروح عالية وثقة بأن الاتفاق قادر على العودة بقوة في الجولات القادمة».