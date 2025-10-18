بعد 12 عاماً.. الزعيم يكرر خماسيته في الاتفاق

واصل فريق الهلال عروضه القوية أمام نظيره الاتفاق، بعدما تمكن من تحقيق انتصار عريض بـ5 أهداف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ليكرر بذلك نتيجة تاريخية سبق أن حققها قبل أكثر من 10 أعوام.وكانت أول خماسية للهلال في شباك الاتفاق خلال موسم 2014/2013، حين قدّم الفريق الأزرق واحدة من أبرز مبارياته الهجومية، ونجح في تسجيل 5 أهداف كاملة في شباك نادي الاتفاق، مؤكداً تفوقه الفني الكبير في تلك الفترة.وفي موسم 2026/2025، أعاد الهلال المشهد ذاته بعدما أمطر شباك الاتفاق بخماسية جديدة، ليواصل فرض هيمنته في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، ويؤكد تفوقه التاريخي في اللقاءات التي تجمع الطرفين ضمن منافسات الدوري.