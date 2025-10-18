ينتظر النجم الدولي السعودي المحترف في فريق لانس الظهور السادس له في الدوري الفرنسي خلال مواجهة فريقه أمام باريس أف.سي غداً (الأحد) الساعة 4:00 عصراً، ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري.وتأتي عودة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد عقب مشاركته مع المنتخب السعودي في مباراتي إندونيسيا والعراق بالملحق الآسيوي، الذي تأهل من خلاله «الأخضر» إلى كأس العالم 2026، في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا).وكان اللاعب سعود عبدالحميد شارك مع لانس في خمس مباريات أمام فرق أولمبيك ليون، وبريست، وباريس، وليل، وستاد رين، ولم يشارك ضد لوهافر، ويطمح اللاعب في المشاركة السادسة ضد باريس أف.سي في الدوري الفرنسي.