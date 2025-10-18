روح معنوية عالية لقائد الزعيم سالم الدوسري.
بدأ قائد فريق الهلال سالم الدوسري والحائز على جائزة أفضل لاعب آسيوي للعام 2025، برنامجه التأهيلي بمقر نادي الهلال، وكان اللاعب عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي الذي تأهل لكأس العالم 2026، تواجد في عيادة نادي الهلال وذلك بعد تعرضه لإصابة في الحوض أثناء مشاركته في مباريات «الملحق الآسيوي» المؤهل للمونديال القادم، ويخضع النجم سالم الدوسري لبرنامج تأهيلي من أجل الوصول لجاهزية كاملة، وتبقى مشاركته مع الهلال في المباريات المحلية والآسيوية تعتمد على مدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها حاليا.
إذ تنتظر الهلال مواجهة مهمة أمام فريق السد القطري (الثلاثاء) القادم الساعة 9:15 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ يتصدر الزعيم ترتيب فرق دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط.
كما سيخوض الفريق الهلالي مباراة «الكلاسيكو» ضد الاتحاد (الجمعة) القادم، الساعة 9:00 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
