ماتياس: الأخطاء الدفاعية تسببت في الخطورة على مرمانا

أوضح مدرب فريق الأهلي الألماني ماتياس يايسله أن مواجهة الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين كانت صعبة كما توقّع، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد الكثير من الالتحامات، وأن فريقه لم يصل للمستوى المطلوب خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وبيّن يايسله خلال المؤتمر الصحفي أن مواجهة الفرق التي تعتمد على التكتل في مناطقها واللعب على المرتدات تتطلب جرأة أكبر وصناعة العديد من الهجمات، وقال: «كان يجب أن نشكل خطورة أكبر على مرمى الشباب وأن نحدّ من فرصهم، وهذا حال كرة القدم، إذا لم تؤمّن النتيجة فإن التسجيل في مرماك وارد، وسنعمل على تطوير الأداء، ولدينا مباراة آسيوية مهمة قادمة».وأشار مدرب الأهلي إلى حرصه على مشاركة أفضل 11 لاعبًا مستعدًا في كل مباراة، موضحًا أن كل شيء مرتبط بالنتيجة، مبينًا أن الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في الدقيقة 78 تسببت في الخطورة على مرماه، مؤكدًا أن الفريق سيعمل على تحسين التغطية الدفاعية لضمان الاستقرار في المباريات القادمة.