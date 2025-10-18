بمواجهة المالديف.. أخضر اليد يدشّن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية.. غداً

أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب، استعداده لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة (45) دولة آسيوية.واشتملت الحصة التدريبية لأخضر اليد، التي أقيمت ضمن معسكر فريق السعودية بالمنطقة الشرقية، على الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى تدريبات الإعداد البدني والحديد لرفع المستوى اللياقي للاعبين، إذ من المقرر أن يدشن منتخب اليد مشاركته بالدورة الآسيوية غداً (الأحد)، بمواجهة نظيره المالديفي على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد في أم الحصم.وكانت قبضة الأخضر، قد وقعت في المجموعة الأولى لمسابقة كرة اليد، إلى جانب البحرين والأردن وهونغ كونغ والمالديف، فيما تضم المجموعة الثانية الكويت وإيران والصين والإمارات وتايلند وكازاخستان.وعلى صعيد آخر، تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم للصالات، مع نظيره البحريني، في لقائهما الودي الذي أقيم في صالة وزارة الرياضة بالدمام، بنتيجة (3-3).وواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى للشباب اليوم، استعداداته اليومية في مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ومنتخب كرة السلة (3×3) في صالة وزارة الرياضة بالدمام، والمنتخب السعودي للتايكوندو في صالة نادي القادسية بالخبر، كما تدرب فريق كرة الطائرة للصالات في صالة نادي النصر بالبحرين.