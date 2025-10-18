واصل النجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي، تألقه في تسديد ركلات الجزاء، حيث لا يخطئ الطريق إلى شباك المنافسين.وسجل توني ركلة جزاء لصالح «الراقي» في مباراته أمام الشباب، (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.توني «ملك ركلات الجزاء»وبحسب شبكة «أوبتا»، سجل إيفان توني جميع ركلات الجزاء الـ17 التي سددها مع الأهلي في مختلف المسابقات.وخاض مهاجم الأهلي 10 مباريات هذا الموسم في مختلف البطولات، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.إجمالاً، لعب المهاجم الإنجليزي 54 مباراة بقميص بطل آسيا، سجل خلالها 38 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة.