أهداف اللجنة المستقبلية

تولى يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، منصباً جديداً في رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إلى جانب منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول».وكشفت رابطة البوندسليغا في بيان عبر موقعها الإلكتروني تشكيل لجنة خبراء تهدف إلى تطوير كرة القدم في ألمانيا، ومن بين أعضاء اللجنة النجم الألماني سامي خضيرة، بطل كأس العالم 2014، وكذلك يورغن كلوب، الذي يُعتبر أحد أنجح مدربي ألمانيا في السنوات الأخيرة.وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل على تدريب ودمج اللاعبين الموهوبين، إضافة إلى مواصلة تطوير معايير وهياكل الأندية، ومن المتوقع أن تتم مناقشة النتائج الأولية في اجتماعات لجان الدوري في ربيع عام 2026، على أن يتم إشراك جميع الأندية الـ36 في تلك المناقشات.وكان يورغن كلوب قد غادر ليفربول قبل 16 شهراً، بعد أن سلم زمام الأمور إلى المدرب الهولندي آرني سلوت. وخلال فترة قيادته للنادي، التي استمرت 9 سنوات، حقق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها فوزه بدوري أبطال أوروبا في 2019، ثم فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن الريدز لم يتول أي منصب تدريبي.