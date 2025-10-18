فرَّط فريق الأهلي بفوز ثمين أمام ضيفه الشباب بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وتقدم الأهلي أولاً عن طريق ايفان توني من ركلة جزاء (د: 24)، قبل أن يدرك الشباب التعادل عن طريق ماتيو دامس بالخطأ في مرمى فريقه (د: 87)، رغم حصول لاعب الشباب محمد الشويرخ على بطاقة حمراء مباشرة (د: 77).شهد اللقاء بداية قوية لفريق الأهلي ولعب رياض محرز كرة عرضية عالية حولها زياد الجهني برأسه ولكن الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي تمكن من الإمساك بالكرة، واستطاع الأهلي أن يتقدم بالنتيجة مبكراً بعد أن تحصل إيفان توني على ركلة جزاء وتقدم لها بنفسه وسددها بنجاح (د: 15)، وتمكن الشباب من تسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه ويسلي هوديت لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.وفي الشوط الثاني، تألق الحارس إدوارد ميندي في التصدي لكرة محمد الشويرخ وحولها لركلة زاوية، وفي الجانب الآخر تألق مارسيلو غروهي في التصدي لتسديدة ماثيوس غونسالفيس وأبعدها لركلة زاوية، وكاد نواف الغميليش أن يمنح التعادل لفريقه الشباب عندما انفرد بالحارس ميندي وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم، وإثر تدخل قوي من مدافع الشباب محمد الشويرخ تجاه اللاعب انزو ميلوت منحه الحكم الأرجنتيني نيكولاس راميريز البطاقة الحمراء المباشرة (د: 77)، وتمكن الشباب من إدراك التعادل بعد تمريرة ذكية من ياسين عدلي لزميله كاراسكو الذي كسر مصيدة التسلل ولعبها عرضية أرضية ليسددها جوش براونهيل تجاه المرمى وأكملها لاعب الأهلي ماتيو دامس في المرمى كهدف أول وتعادل للشباب (د: 87)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي تعادله الثالث ويصل للنقطة التاسعة، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه النجمة، فيما حقق الشباب تعادله الثاني ووصل للنقطة الخامسة، وسيواجه في الجولة القادمة ضيفه ضمك.