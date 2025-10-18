يستضيف فريق الاتفاق نظيره الهلال عند تمام الساعة 5:45 من مساء اليوم (السبت) على ملعب إيجو بنادي الاتفاق، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.الاتفاق يهدد عودة الهلالفي واحد من أقوى لقاءات الجولة الخامسة لدوري المحترفين يدخل فريق الهلال لقاءه أمام مضيفه الاتفاق بحثاً عن العودة لمراكز القمة التي افتقدها بعد أن تعادل مع القادسية (2/2)، ومع الأهلي (3/3)، قبل أن ينتصر على الأخدود (3/1)، فيما يطمح الاتفاق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد تفوقه على ضمك (3/1) في الجولة الماضية.موقف الفريقين قبل المواجهةيدخل فريق الهلال هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين ولم يتعرض للخسارة، وأحرز هجومه 10 أهداف فيما سكنت شباكه 6 أهداف.فيما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارة واحدة، وأحرز هجومه 6 أهداف وسكنت شباكه مثلها.تاريخ المواجهات بين الفريقينيتفوق الهلال تاريخياً على مضيفه الاتفاق، إذ التقى الفريقان في 30 لقاء في دوري المحترفين، تمكن الهلال من الفوز في 21 لقاء، فيما لم يتمكن الاتفاق من الفوز سوى في لقاء وحيد، وتعادلا في 8 لقاءات، وأحرز هجوم الهلال 62 هدفاً، فيما أحرز هجوم الاتفاق 24 هدفاً.أبرز اللاعبين وهدافو الفريقينيبرز في الفريق الهلالي البرازيليان مالكوم دي أوليفييرا هداف الفريق بـ3 أهداف، وابن جلدته ماركوس ليوناردو (هدفين)، كما يبرز الفرنسي ثيو هيرنانديز (هدفين)، والحارس المغربي ياسين بونو، والمدافع كوليبالي.فيما يبرز في الاتفاق هدافه لاعب الهلال السابق خالد الغنام (3 أهداف)، وكذلك يبرز الهولندي جورجينيو فينالدوم (هدفين)، والجنوب أفريقي موهاو نكوتا، والحارس السلوفاكي ماريك روداك.انفوجرافيكموقف الفريقين في جدول الدوريالترتيبالهلال الـ 8الاتفاق الـ 10النقاطالهلال: 8الاتفاق: 7الفوزالهلال 2الاتفاق 2التعادلالهلال 2الاتفاق 1الخسارةالهلال 0الاتفاق 1