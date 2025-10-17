يحل فريق الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء عند تمام الساعة 6:05 من مساء اليوم (الجمعة) على استاد مدينة المجمعة الرياضية في افتتاحية لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.الاختبار الأول لكونسيساويعد لقاء الليلة هو الاختبار الأول للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد أن أعلن نادي الاتحاد التعاقد معه بديلاً عن الفرنسي لوران بلان، وذلك في الأسبوع الماضي، وسيكون اختباراً صعباً للبرتغالي، لا سيما أن فريق الفيحاء من الفرق الصعبة على ملعبها وليس من السهل الفوز عليها.موقف الفريقين قبل المواجهةيدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث بعد 3 انتصارات متتالية وخسارة في الجولة الماضية، ويملك 9 نقاط وله من الأهداف 10 وعليه 6 أهداف، فيما يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارة وله من الأهداف 4 وعليه 5 أهداف.تاريخ المواجهات بين الفريقينسبق أن التقى الفريقان في 14 لقاء في دوري المحترفين، تمكن الاتحاد من الفوز في 8 لقاءات، فيما انتصر الفيحاء في 4 لقاءات، وتعادلا في لقاءين، وسجل هجوم الاتحاد 28 هدفاً، فيما تمكن هجوم الفيحاء من تسجيل 13 هدفًا.هدافو الفريقين وأبرز اللاعبينيبرز في فريق الاتحاد قائده وهدافه كريم بنزيما (3 أهداف)، وكذلك الهولندي ستيفن بيرجوين بالرصيد ذاته التهديفي، وثنائي المحور نغولو كانتي وفابينيو، بالإضافة للمدافع دانيلو بيراير.فيما يبرز في الفيحاء مهاجمه وهدافه الفا سيميدو (هدفين)، والزامبي فاشون ساكالا، والحارس أورلاندو موسكيرا، والمدافع كريس سمولينغ، والإسباني جيسون ريميسيرو.