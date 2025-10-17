تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو الكلاسيكو المنتظر الذي يجمع الأهلي بضيفه الشباب عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.كلاسيكو الجولة لا يعترف بالأرقامرغم موقف الفريقين في جدول الترتيب إلا أن لقاء الليلة يعد قمة الجولة الخامسة لقيمة الفريقين السوقية والفنية وتاريخهما في دوري المحترفين، ومن الصعب التوقع بمن سيحصد نقاط اللقاء لتقارب المستوى، وإن كان الأهلي يتفوق قليلاً على ضيفه الشباب الذي عانى الأمرين بعد خسارته الأخيرة من الخلود في الجولة الماضية.موقف الفريقين قبل المواجهةيدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 8 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادلين ولم يخسر، وله من الأهداف 6، وعليه 3 أهداف، فيما يدخل فريق الشباب هذا اللقاء محتلاً المركز الـ12 برصيد 4 نقاط فقط، حصدها من فوز وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 3، وعليه 6 أهداف.تاريخ المواجهات بين الفريقينسبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 32 لقاء، تمكن الشباب من الفوز في 11 لقاء، فيما فاز الأهلي في 10 لقاءات، وتعادلا في 11 لقاء، واستطاع هجوم الشباب تسجيل 47 هدفاً، فيما تفوق الأهلي تهديفياً وأحرز هجومه 50 هدفاً.أبرز اللاعبين وهدافو الفريقينيبرز في فريق الأهلي مهاجمه وهدافه إيفان توني (3 أهداف)، كما يبرز حارسه إدوارد ميندي، وقلبا الدفاع ديميرال وإيبانيز، والنجم الجزائري رياض محرز، وزميله فرانك كيسيه.فيما يبرز في الشباب قائده وهدافه يانيك كاراسكو (3 أهداف)، وهو الوحيد الذي أحرز جميع أهداف فريقه في الدوري، كما يبرز الحارس مارسيلو غروهي، والإنجليزي جوش براونهيل، وعبدالرزاق حمدالله، والفرنسي ياسين عدلي.انفوجرافيكموقف الفريقين في جدول الترتيبالترتيبالأهلي: الـ 7الشباب: الـ 12النقاطالأهلي: 8الشباب: 4الفوزالأهلي 2الشباب 1التعادلالأهلي 2الشباب 1الخسارةالأهلي 0الشباب 2