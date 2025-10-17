نظمت لجنة القطاع الرياضي بالغرفة التجارية في أبها، ورشة عمل تثقيفية نسائية بعنوان «طرق مساعدة النساء والفتيات على ممارسة النشاط الرياضي وكيفية تدريبهن بأفضل الوسائل»، والتي قدمتها البطلة العالمية راشيل ماكنزي.وقد هدفت الورشة إلى تمكين النساء والفتيات وإشراكهن في المجال الرياضي، من خلال التركيز على ثلاث ركائز أساسية هي تسهيل الوصول إلى بيئات رياضية آمنة ومناسبة، وتوفير تدريب متخصص يتناسب مع احتياجاتهن الفردية، وتعزيز أهمية الرياضة على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية، كما سلطت الورشة الضوء على عدة محاور حيوية، شملت التأكيد على أهمية النشاط البدني للمرأة، ودوره في تحسين جودة الحياة، وطرق اختيار الأنشطة الرياضية المناسبة للفئات العمرية والاحتياجات المختلفة، وأساليب التغلب على التحديات التي تواجهها الممارسات والتي من أبرزها توفير مساحات ومرافق رياضية آمنة ومجهزة بالكامل، بالإضافة إلى آليات تطوير المهارات الرياضية للمدربات، وتمكينهن من الانخراط في سوق العمل ضمن هذا القطاع الحيوي. وقد اختتمت فعاليات الورشة باستعراض إستراتيجية تفعيل دور المجتمع والقطاعات الداعمة للرياضة النسائية، داعية إلى تكثيف الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة داعمة ومحفزة للمرأة في مختلف المجالات الرياضية. يُذكر أن هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من دور لجنة القطاع الرياضي بغرفة أبها في تنمية المجتمع وتمكين أفراده، وإيماناً منها بأهمية دور الرياضة النسائية، وتمكين المرأة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.