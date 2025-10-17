أعلن نادي خان تنغري «الكازاخي» عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وفاة اللاعب الشاب «دياس توليو»، البالغ من العمر 19 عاما، عقب مباراة في المرحلة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الكازاخي، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت في مدينة ألماتي أثناء اللقاء أمام فريق إكيباستوز، الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض (4-0)، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». ففي الدقيقة 62 من المباراة شعر توليو بتوعك مفاجئ، فجلس على أرض الملعب طالبا المساعدة من زملائه لتخفيف الألم في ساقيه، وبعد لحظات ساءت حالته بشكل حاد، ليتم حمله خارج الملعب على نقالة، ورغم محاولات إنعاشه، أعلن وفاته لاحقا.«توليو» هو أحد خريجي أكاديمية نادي «كايرات» العريق، وانتقل إلى «خان تنغري» مطلع موسم 2024-2025 في صفقة انتقال حر.وشارك هذا الموسم في 25 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.قدم الاتحاد الكازاخي لكرة القدم تعازيه لعائلة اللاعب وناديه، معلنا فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الوفاة المفاجئة، وسط دعوات في الوسط الرياضي لتعزيز الفحوص الطبية الدورية للاعبين الشباب.