أصبح قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014)، وسالم الدوسري (2022)، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بآسيا لعام 2025، ورابع لاعب يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، بعد أن سبقه أكرم عفيف في 2019 و2023، والياباني هيديتوشي ناكاتا في 1997 و1998، والأوزبكي سيرفر دجيباروف في 2008 و2011. كما أصبح سالم الدوسري أول لاعب سعودي يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين.يذكر أن سالم الدوسري قدم موسماً مميزاً مع الهلال خلال الموسم الماضي، رغم الفوز بلقب وحيد، وهو كأس السوبر السعودي. وكان الموسم الماضي هو الأفضل تهديفياً في مسيرة سالم الدوسري، حيث سجل خلاله 27 هدفاً في 51 مباراة، وصنع 18 هدفاً.كما أنه يعتبر صاحب أكبر عدد من المساهمات في الموسم الماضي من الدوري السعودي، بالتساوي مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، بواقع 30 مساهمة، سجل منها 15 هدفاً، وصنع 15.وبهذه المستويات حصل القائد سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب محلي في الموسم الماضي من الدوري السعودي بحسب رابطة المسابقة، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الدوري بشكل عام من موقع «سوفا سكور». كما نجح الدوسري في اعتلاء عرش هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الماضي، برصيد 10 أهداف، رغم وداع البطولة من الدور نصف النهائي على يد الأهلي، كما سجل هدفاً في فوز الهلال على باتشوكا 2-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، ليقود الفريق للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، قبل أن يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي وفلومينينسي بسبب الإصابة.المتوجون بالجائزة:1- سعيد العويران (1994).2- نواف التمياط (2000).3- حمد المنتشري (2005).4- ياسر القحطاني (2007).5 - ناصر الشمراني (2014).6- سالم الدوسري (2022)(2025).