بمشاركة 20.. جامعة تبوك تحتضن بطولة اتحاد التايكوندو

انطلقت في جامعة تبوك منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للتايكوندو (طلاب) في موسمها الرياضي السادس عشر، بمشاركة أكثر من 123 طالباً يمثلون 20 جامعة سعودية، ويديرها 25 حكماً، وذلك بحضور وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية الدكتور ماجد بن صلاح بلعلا، ومدير عام البطولة زامل العثمان، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين بالرياضة الجامعية.وتتواصل منافسات البطولة التي تستضيفها الجامعة على مدى يومين في الصالة الرياضية الرئيسية، بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب، التي حرصت على أن تصاحب البطولة فعاليات خاصة بشطر الطلاب، تضمنت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والاجتماعية، مثل: الشطرنج، والبلياردو، والبلوت، والجاكارو، وهوكي الطاولة، وتنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية، وذلك في أجواء تنافسية تجمع بين المتعة والرياضة والإبداع الطلابي.ويأتي تنظيم البطولة ضمن فعاليات الموسم الرياضي السادس عشر للاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الهادف إلى نشر الثقافة الرياضية في الجامعات السعودية، وتحفيز الطلاب على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة، ودعم المواهب الرياضية الشابة، وبناء جيل طلابي متميز بدنياً وفكرياً.وأوضحت جامعة تبوك أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في تعزيز دور الجامعات في دعم الأنشطة الرياضية، وصناعة بيئة جامعية محفزة على الإبداع والعطاء، مؤكدةً حرصها على مواصلة التعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في استضافة البطولات والبرامج التي تخدم الطلبة وتدعم مسيرة الرياضة الجامعية في المملكة.من جهته، أوضح المدير العام للبطولة زامل العثمان أن الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية دأب منذ تأسيسه على تنظيم وإدارة البطولات الجامعية، ويواصل تطوير برامجه بالتعاون مع الجامعات السعودية لزيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية، استجابةً لتوجهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.وبيّن العثمان أن الرياضة الجامعية منصة رئيسية لإطلاق وصقل وتطوير مواهب الطلاب في مختلف الألعاب الرياضية بمناطق المملكة، ورافد مهم لتزويد الأندية والمنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة، ما يسهم في تعزيز حضور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.