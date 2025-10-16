تُوج قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري بأفضل لاعب في آسيا لعام 2025 بعد منافسة مع اللاعبَين القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن. وسلَّم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اللاعب سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب عن القارة الآسيوية في حفل جوائز الاتحاد القاري بالعاصمة الرياض.وكانت «عكاظ» في شهري يوليو الماضي، وأكتوبر الجاري انفردت بترشح واقتراب الكابتن سالم الدوسري بالتتويج بجائزة أفضل لاعب آسيوي للعام 2025 في أعدادها. وجاء تتويج الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية في تاريخه، اذ سبق أن حصد الجائزة في العام 2022.من جانبه، أكد قائد الأخضر سالم الدوسري أنه في قمة سعادته بهذا الإنجاز بحصوله على جائزة أفضل لاعب عن قارة آسيا للمرة الثانية، باسم المملكة العربية السعودية، مضيفاً: «أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية 2030، على دعمهما للرياضة والرياضيين، والحمد لله على التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام 2025، نظير اهتمام ودعم القيادة الحكيمة، ولا أنسى أن أشكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة محمد المسحل، ونادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، وجميع المنسوبين من لاعبين وجماهير، ولاعبي المنتخب السعودي، والجمهور الرياضي عموماً، ووالدي معلمي في الحياة، وزوجتي الغالية، وأبنائي وبناتي».وكان الدوسري حصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية نظير تحقيقه لقب هداف دوري أبطال نخبة آسيا 2024/2025 برصيد 10 أهداف، وحصوله على جائزة أفضل لاعب محلي في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025، ومشاركته المستمرة وتحقيق أفضل لاعب مع المنتخب السعودي في عدة مباريات بالتصفيات الآسيوية، وحتى الملحق الآسيوي، والمساهمة في تأهل الأخضر لكأس العالم 2026.