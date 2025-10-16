أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التزام الاتحاد بمواصلة دعم الاتحادات الوطنية والإقليمية، مجدّداً تأكيده على دور كرة القدم في توحيد الشعوب وإلهامها، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي السابع للاتحاد الآسيوي الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض.وجاء الاجتماع قبل ساعات من حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2025 في الرياض، حيث استهلّ الشيخ سلمان أعمال الاجتماع بالتعبير عن عميق تقديره للاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافته المتميزة.وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أنّ المملكة أصبحت محوراً رئيسياً لكرة القدم الآسيوية، حيث استضاف الاتحاد السعودي خلال الأسبوع الحالي مؤتمر مؤسسة الحلم الآسيوي، وعدداً من اجتماعات اللجان، إلى جانب مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية الذي سينطلق يوم الجمعة.كما أشاد الشيخ سلمان بالنجاحات الأخيرة لكرة القدم الآسيوية، مهنئاً منتخبي قطر والسعودية بتأهلهما إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب ختام منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء.وأثنى أيضاً على بلوغ نادي الهلال الدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في يوليو الماضي، وكذلك على اختيار 3 من حكام الاتحاد الآسيوي لإدارة المباراة النهائية في البطولة العالمية.وقال الشيخ سلمان: بالنيابة عن المكتب التنفيذي، أتقدم بخالص الشكر والامتنان للاتحاد السعودي لكرة القدم على كرم الضيافة، وعلى تجسيده المستمر لقيم الوحدة الآسيوية العزيزة.وأضاف: لقد واصلت فرقنا الآسيوية تقديم أداء متميز على أكبر المسارح العالمية، وبالنيابة عن الاتحاد الآسيوي، نوجّه أحر التهاني لجميع الفرق التي ضمنت مقاعدها في كأس العالم العام القادم.وفي ذات الوقت، تطرّق رئيس الاتحاد الآسيوي إلى التحديات التي تواجه عدداً من الاتحادات الوطنية، مؤكداً تضامن الأسرة الكروية الآسيوية مع جميع أعضائها.وأضاف الشيخ سلمان: إن اجتماعنا هنا في الرياض يجسد وحدتنا والتقدم الذي نحققه معاً، لكنه يذكرنا أيضاً بأن كرة القدم لا توجد بمعزل عن العالم، فهي تتأثر بتحديات مجتمعاتنا وصعوباتها وانتصاراتها.وأردف بالقول: علينا أن نقف إلى جانب أعضائنا في الأوقات العصيبة لضمان بقاء كرة القدم قوةً للتوحيد والصمود. وأود أن أعبّر مجدداً عن تضامننا الكامل مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وعن أعمق تعاطفنا مع جميع الضحايا في غزة. وبينما نشعر بالارتياح للإعلان الأخير عن السلام في غزة، أود أن أؤكد للاتحاد الفلسطيني دعمنا الكامل في جهوده لإعادة بناء أنشطته الكروية، وحماية لاعبيه ومسؤوليه، والحفاظ على روح اللعبة حيّة رغم الظروف الصعبة، كما نعبّر عن دعمنا الكامل وتعاطفنا مع كل من اتحاد نيبال لكرة القدم والاتحاد الفلبيني لكرة القدم، في ظل التحديات التي تواجه بلديهما حالياً.وشدد بالقول: بينما نحتفل بنجاحاتنا الجماعية، علينا أيضاً أن نتحمل مسؤولية الوقوف إلى جانب أعضائنا في أوقات الشدة، لضمان بقاء كرة القدم مصدر أملٍ وصمودٍ ووحدة للجميع.وخارج إطار المنافسات، شدّد الشيخ سلمان على التزام الاتحاد الآسيوي بمواصلة تطوير برامج مخصصة تعزّز الاحترافية والحوكمة في الاتحادات الوطنية والإقليمية، التي تستفيد من المبادرات التعليمية وبرامج التطوير المتنامية التي أُطلقت خلال الأشهر الأخيرة.وفي هذا السياق، صادق المكتب التنفيذي على برنامج وسياسة «تكافؤ الملاعب» الذي اعتمدته لجنة التطوير في وقت سابق من الأسبوع، كما أقرّ قرار لجنة كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية بمنح الاتحاد التايلاندي لكرة القدم حقوق استضافة النسختين القادمتين من كأس آسيا للكرة الشاطئية.ورحب الشيخ سلمان بتوقيع اتفاقيات جديدة بين الاتحادين الآسيوي والأوروبي في مجال تطوير المدربين، والتي ستسهم في رفع المعايير من خلال تبادل الخبرات والاعتراف المتبادل بالمؤهلات التدريبية. وتُعد هذه الاتفاقيات، السارية حتى عام 2029، ثمرة مشاورات استمرت عامين، وتشمل اتفاقاً تشغيلياً يقرّ الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، واتفاقاً فنياً يضع إطاراً للتعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.كما أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي أنّ النسخة القادمة من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026 ستُقام في تايلاند.