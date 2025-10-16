اختتمت منافسات السباق الأول ضمن الجولة الثانية من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي استضافتها حلبة البحرين الدولية بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة 14 سائقاً وسائقة.

شهدت هذه الجولة، أجواء تنافسية بين السائقين الشباب الذين قدموا أداءً مميزاً يعكس تصاعد مستوى البطولة من جولة إلى أخرى، وفي ختام المنافسات حقق سائق فريق ڤالڤولين الإماراتي آدم الأزهري المركز الأول، فيما جاء السويدي سكوت ليندبلوم سائق ريد بُل في المركز الثاني، والبريطاني كيت بيلوفسكي سائق فريق بيكس في المركز الثالث، كما نال بيلوفسكي جائزة السائق المبتدئ، في حين فازت الأمريكية أڤا دوبسون بجائزة أفضل متسابقة.

وكان آدم الأزهري قد فرض سيطرته على التصفيات التأهيلية صباحاً محققاً زمناً وقدره 2:06.907، فيما حل سكوت ليندبلوم في المركز الثاني بفارق 0.547، وحل ثالثاً السائق البريطاني كيت بلوفسكي بفارق 0.592، وجاء الإماراتي ثيو بالمر في المركز الرابع، والهندي أري بانسال في المركز الخامس، والسويسرية كايرا باتيج في المركز السادس.

وشهد السابق دخول سيارة الأمان بعد تصادم كل من السويسرية كيارا باتيج، والبريطانية ميجان بروس عند اللفة السابعة، وأظهرت المتسابقة الجديدة الهولندية اسمي كوسترمان أداءً واعدا بعد أن تقدمت من المركز 12 إلى المركز 9.

وتتواصل أحداث الجولة الثانية يوم غد الخميس بإقامة السباق الثاني والأخير لهذه الجولة، حيث يترقب عشاق رياضة المحركات مواجهة جديدة بين السائقين المشاركين، في ظل تقارب مستويات الأداء، واتساع رقعة المنافسة على المراكز المتقدمة، ما يعد بجولة أخرى مليئة بالحماس والتشويق، على مسار حلبة البحرين الدولية الذي يشكل تحدياً فنياً حقيقياً للسائقين في هذه الفئة الواعدة، قبل انتقال البطولة إلى حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم.

