كأس العرب يصل السعودية في جولته الترويجية للبطولة

أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب الجولة الترويجية للبطولة، والتي تتيح للمشجعين في دول المنطقة مشاهدة الكأس المرموقة عن قرب، وذلك على الطريق لاستضافة مونديال العرب في شهر ديسمبر القادم، وسيتواجد فريق من اللجنة المحلية المنظمة في كل دولة لإلقاء الضوء على البطولة وتقديم معلومات وافية عنها، مع عرض الكأس لعامة الجمهور وإتاحة الفرصة لهم لالتقاط الصور التذكارية وسيكون برنامج الجولة الترويجية على النحو التالي:

المملكة العربية السعودية

• ردسي مول (جدة) | 15 – 19 أكتوبر.

• بوليفارد الرياض (الرياض) | 12 – 16 نوفمبر.

• النخيل مول (الدمام) | 19 – 23 نوفمبر.

مملكة البحرين

• أفنيوز مول | 15 – 19 أكتوبر.

دولة الكويت

• أفنيوز مول | 29 أكتوبر – 2 نوفمبر.

سلطنة عمان

• أفنيوز مول | 29 أكتوبر – 2 نوفمبر.

دولة الإمارات العربية المتحدة

• دبي مول (دبي) | 5 – 9 نوفمبر.

• ياس مول (أبوظبي) | 5 – 9 نوفمبر.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم في 6 استادات مونديالية شهدت سابقاً مباريات خلال النسخة التاريخية كأس العالم 2022.

ويمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات حصرياً عبر: www.roadtoqatar.qa، وبأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً. كما يمكن للمشجعين شراء تذكرة «شجع منتخبك»، التي تتيح لهم حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات. وتتوفر جميع التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات لأماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.