استضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، مؤتمر الحلم الآسيوي في نسخته الأولى برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي تنظمه مؤسسة «حلم آسيا» برئاسة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبمشاركة واسعة من هيئات كرة القدم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.وتهدف مؤسسة «حلم آسيا» من عقد هذا المؤتمر للوصول إلى أقصى أثر اجتماعي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي، إضافة لضمان فاعلية الوصول من خلال بناء شراكات أكثر جدوى مع المنظمات الدولية والمحلية في آسيا.ويرأس مجلس مؤسسة «حلم آسيا» وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبعضوية كل من الرئيس السابق لاتحاد هونغ كونغ لكرة القدم تيموثي فوك تسون تينغ، ورئيس اتحاد آسيان لكرة القدم خيو ساميث، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية زاو زاو، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا سابقاً برافول باتيل.وافتُتح المؤتمر بكلمة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجّه خلالها الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة فعاليات المؤتمر، مؤكداً أهمية دور الاتحاد الآسيوي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من رسالة مؤسسة الحلم الآسيوي.وشهد مؤتمر الحلم الآسيوي عقد عدة ندوات افتُتحت بكلمة لرئيس الشراكات العالمية بالأمم المتحدة روبرت سكينر، كما أُقيمت ندوة بعنوان «كرة القدم أكثر من مجرد لعبة» قدمها أمين عام مؤسسة حلم آسيا فهيد كرداني، تلتها ندوة بعنوان «حماية حقوق الأطفال» من تقديم خبيرة الاستدامة الاجتماعية والبيئية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم نيكوليتا فولتي.كما شهد مؤتمر الحلم الآسيوي ندوة بعنوان «دور كرة القدم في التنمية والاستدامة» قدمها رئيس مؤسسة أندية كرة القدم الأوروبية مايك فيستر، و رئيس الشراكات العالمية بالأمم المتحدة روبرت سكينر، ولاعب المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد سابقاً مايكل سلفستر، كما قدم كل من؛ مديرة الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سارة موكونا، ومديرة برنامج كرة القدم للجميع في فيتنام نغوين هوانغ فونغ، ومسؤولة الحماية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيرين روزاريو، ندوة بعنوان «حماية الأطفال وتمكين الشباب».وتواصلت أعمال المؤتمر بعقد ندوة بعنوان «من الملعب إلى التنمية» قدمها مؤسس مؤسسة «ASA Foundation» لي هوكينز، وندوة بعنوان «كرة القدم للجميع» قدمها عضو مجلس الأمناء بمنظمة «Para Football» سام تيرنر، ومؤسس مؤسسة «ASA Foundation» لي هوكينز، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Indochina Starfish Foundation» فيشيكا تشورب، إضافة لندوة بعنوان «كرة القدم والأعمال الإنسانية» قدمها المسؤول العالمي لبرامج الرياضة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستيفن رينارد، فيما اختُتمت أعمال المؤتمر بندوة «الاستدامة ومستقبل كرة القدم الآسيوية»، قدمتها مستشارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دارلين هاريسون.يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف غداً (الخميس) حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيقام في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ضمن سلسلة استضافات للفعاليات الآسيوية التي أصبحت المملكة وجهة رائدة لها.