على خطى الكبار، وفي تكرار للمواجهة التاريخية، التي جمعتهما في نصف نهائي كأس العالم 2022، يلتقي المنتخبان المغربي والفرنسي مجدداً في المربّع الذهبي لإحدى البطولات العالمية، وهذه المرة في كأس العالم تحت 20 سنة (تشيلي 2025)، وذلك عند تمام الساعة الـ11:00 من مساء اليوم الأربعاء على ملعب الياس فيغيروا براند.يدخل منتخب المغرب هذا اللقاء بعد مشوار حافل في المونديال، بدأه بانتصارين متتالين على إسبانيا والبرازيل، ومن ثم خسر من المكسيك بعد أن ضمن صدارة المجموعة الثالثة، وفي ثمن النهائي تفوق المغرب على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، وفي ربع النهائي تجاوز المغرب نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف، ويطمح في لقاء الليلة للفوز والوصول للنهائي لأول مرة في تاريخه.بينما يدخل منتخب فرنسا هذا اللقاء بعد أن تأهل من الباب الصعب في دور المجموعات، إذ احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة، وبعد فوزه على جنوب أفريقيا بصعوبة 2/1، تعرض لخسارة قاسية من أمريكا 0/3، ليقابل الحلقة الأضعف في المجموعة وفي المونديال عموماً منتخب كاليدونيا الجديدة لينتصر المنتخب الفرنسي بنتيجة 6/0، وفي ثمن النهائي تخطى المنتخب الفرنسي نظيره الياباني بصعوبة بهدف دون مقابل في لقاء امتد لأشواط إضافية، وفي ربع النهائي انتصر على النرويج بهدفين لهدف، ويطمح في لقاء الليلة للفوز والوصول للنهائي.