نجح المنتخب السعودي في الوصول لكأس العالم للمرة السابعة والثالثة على التوالي في تاريخ الكرة السعودية، حينما تأهل لمونديال 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)،وجاء وصول «الأخضر» لكأس العالم القادمة، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة، التي حرصت على توفير كافة الإمكانات التي تؤهل منتخبنا الوطني للتواجد في المونديال القادم، إلى جانب الاهتمام والمتابعة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وتواجدهما مع المنتخب السعودي ووقوفهما على أدق التفاصيل خلال مباريات التصفيات الآسيوية، وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبي الأخضر الذين نجحوا في التأهل للمونديال القادم.ويعتبر تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم 2026 للمرة الثانية منذ ترؤس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزارة الرياضة في ديسمبر 2018، وكذلك تولي ياسر المسحل رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في يوليو 2019، إذ كانت المرة الأولى التأهل لمونديال 2022 بقطر.وعاشت الجماهير الرياضية فرحة كبرى بوصول المنتخب السعودي لكأس العالم 2026، في جميع مناطق المملكة، وعبر مشجعو الأخضر جميل البصيري، وبدر الشرماني عن سعادتهما البالغة بما حققه الأخضر من إنجاز بالتأهل للمونديال للمرة السابعة والثالثة على التوالي، وبمشيئة الله تتواصل الأفراح السعودية بتحقيق المزيد من الإنجازات.انفوجرافيكمشاركات المنتخب السعودي في كأس العالمأمريكا 1994فرنسا 1998اليابان وكوريا الجنوبية 2002ألمانيا 2006روسيا 2018قطر 2022أمريكا والمكسيك وكندا 2026