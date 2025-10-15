وصف عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد خالد تميرك الإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بأنه جاء نظير الدعم اللامحدود للرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأثبت المنتخب السعودي علو كعب الكرة السعودية وحضورها في المونديال للمرة السابعة والثالثة على التوالي.وأشاد تميرك باهتمام ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وحرصهما على توفير جميع الإمكانات التي أسهمت في تهيئة الأجواء الرائعة التي قادت المنتخب للتأهل للمونديال.وامتدح تميرك دعم وتشجيع الجماهير الرياضة للمنتخب السعودي، والذي أسهم في ظهور اللاعبين بالروح المعنوية العالية وتجاوز مباراتي إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي والوصول لمونديال 2026.