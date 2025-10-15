قدّم عضو شرف نادي الاتحاد محمد طلعت اللامي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، مشيداً بالدعم الكبير الذي أسهم في تواجد الكرة السعودية في المونديال للمرة السابعة والثالثة على التوالي.وبارك اللامي لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري واللاعبين عقب الوصول للمونديال 2026.وأشاد اللامي بنجوم المنتخب السعودي، الذين نجحوا في الوصول للمونديال القادم، عقب تجاوز مباراتي إندونيسيا بالفوز 2/3، والعراق بالتعادل السلبي في «الملحق الآسيوي»، وتأكيد حضور «الأخضر» في كأس العالم، مشيداً بالجماهير السعودية التي ساندت المنتخب السعودي، واستحقت الفرحة الكبرى بالتأهل لكأس العالم القادمة.