أطاح المنتخب الإيطالي بآمال إسرائيل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الثلاثاء)، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.افتتح ماتيو ريتيغي، نجم القادسية، التسجيل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2)، من ركلة جزاء ترجمها بنجاح، ثم عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحرز جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث لإيطاليا برأسية متقنة، ليؤكد تفوق «الآتزوري» ويقصي إسرائيل من سباق التأهل.إيطاليا تضمن الملحق «على الأقل»بهذه النتيجة، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول المجموعة التاسعة خلف النرويج متصدر الترتيب بـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب إسرائيل عند 9 نقاط، مع تبقي مباراة واحدة له، ما يجعل تجاوز إيطاليا في الترتيب مستحيلاً.ووفق نظام التصفيات الأوروبية، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات ملحق لتحديد المتأهلين المتبقين.