بأقدام نجوم «روشن».. السنغال وكوت ديفوار إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخبا السنغال وكوت ديفوار إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تصدرهما مجموعتيهما في التصفيات الأفريقية، أمس (الثلاثاء).

وقاد ساديو ماني منتخب السنغال لاكتساح موريتانيا برباعية نظيفة، حيث سجّل نجم النصر هدفين في الدقيقتين 45+1 و48، قبل أن يضيف إيليمان ندياي الهدف الثالث لأسود التيرانغا في الدقيقة 64، ويختتم الحبيب ديالو الرباعية قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 22 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه الكونغو الديمقراطية، ليحسم صدارة المجموعة الثانية وبطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بحسب نظام التصفيات الأفريقية الذي يمنح بطاقة مباشرة لأصحاب الصدارة، فيما يخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقاً أفريقياً، يتأهل منه منتخب واحد إلى المحفل العالمي.

كوت ديفوار تهزم كينيا بثلاثية

وفي مباراة أخرى، قاد فرانك كيسيه منتخب كوت ديفوار للفوز على كينيا بثلاثية نظيفة، إذ افتتح نجم الأهلي التسجيل للمنتخب الإيفواري في الدقيقة السابعة، ثم أضاف يان دياموندي الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يُحرز أمادو ديالو الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة برصيد 26 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط عن الغابون، ليضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد منافسة شرسة.