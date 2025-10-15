حجز منتخب إنجلترا البطاقة الأوروبية الأولى إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه الساحق على لاتفيا بخمسة أهداف دون رد، أمس (الثلاثاء).

احتاج المنتخب الإنجليزي إلى 26 دقيقة لكسر الجمود، بتسجيل الهدف الأول عن طريق أنتوني جوردون، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 44، ليعود اللاعب نفسه بعدها بثلاث دقائق فقط مسجلاً الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، حوّل مكسيمز تونيسيفز، لاعب لاتفيا، عرضية جيد سبنس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، ثم اختتمت إنجلترا حفلة الأهداف بتسجيل الهدف الخامس قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ترتيب المجموعة الحادية عشرة:

1- إنجلترا – 18 نقطة

2- ألبانيا – 11 نقطة

3- صربيا – 10 نقاط

4- لاتفيا – 5 نقاط

5- أندورا – نقطة واحدة

وبحسب نظام التصفيات الأوروبية، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة للتأهل.