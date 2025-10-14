يترقّب الشارع الرياضي السعودي مسيرة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط تساؤلات حول إمكانية أن يصبح الفرنسي إيرفي رينارد أول مدرب في تاريخ المنتخب السعودي يتمكن من قيادته للتأهل إلى كأس العالم في نسختين متتاليتين.وكان رينارد قد نجح في قيادة الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد أداء مميز في التصفيات، قبل أن يحقق انتصاراً تاريخياً على الأرجنتين في أولى مباريات البطولة، ما جعل اسمه حاضراً بقوة في ذاكرة الجماهير السعودية.ومع عودة المدرب الفرنسي لقيادة المنتخب في مشواره الجديد نحو مونديال 2026، تتجدد الآمال بأن يتمكن من تكرار الإنجاز، ليصبح بذلك أول مدرب في تاريخ الأخضر يتأهل مرتين متتاليتين إلى كأس العالم، وهو إنجاز لم يسبق لأي مدرب تحقيقه منذ المشاركة الأولى للمنتخب السعودي في مونديال 1994.يُذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى كأس العالم في 6 مناسبات سابقة، تحت قيادة 5 مدربين مختلفين، إلا أن أياً منهم لم يتمكن من قيادة الفريق في نسختين متتاليتين من المونديال.وفي ما يلي قائمة المدربين الذين قادوا الأخضر في المشاركات السابقة:• مونديال 1994: الأرجنتيني خورخي سولاري• مونديال 1998: البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا• مونديال 2002: السعودي ناصر الجوهر• مونديال 2006: البرازيلي ماركوس باكيتا• مونديال 2018: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي• مونديال 2022: الفرنسي هيرفي رينارد