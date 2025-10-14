«التورنيدو» يفتش عن البصمة التاريخية أمام العراق

يبحث قائد منتخبنا سالم الدوسري عن المساهمة بشكل إيجابي أمام المنتخب العراقي مساء الثلاثاء من أجل الوصول إلى كأس العالم، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.ويعتبر سالم الدوسري من أميز اللاعبين خلال السنوات الماضية مع فريقه والمنتخب وكان مميزاً في أغلب المباريات التي خاضها في منافسات كأس العالم عامي 2018 و2022،وفي حال الوصول لكأس العالم 2026، سيرفع رصيده من المشاركات المونديالية إلى 3 مشاركات لينضم إلى اللاعبين الـ5 السابقين الذين شاركوا في ثلاث مونديالات، وهم: نواف التمياط، محمد الدعيع، أحمد الدوخي، حسين عبدالغني، عبد الله سليمان.ويملك «التورنيدو» رقماً مميزاً في مشوار المونديال، إذ يأتي في المركز التاسع كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ تصفيات كأس العالم بـ29 مواجهة، ومشاركته أمام العراق تجعله يتساوى مع اللاعب السابق محمدعبدالجواد.يذكر أن الدوسري سجل 11 مرة خلال التصفيات المونديالية، متساوياً مع اللاعب السابق خالد مسعد وصالح الشهري في لائحة الهدافين، فهل يسجل ويفك الشراكة معهما؟وفي حال استطاع أن يسجل هدفاً في مرمى العراق فإنه سيكون في المركز الخامس ضمن لائحة أفضل الهدافين السعوديين بالتصفيات المونديالية، التي يتصدرها اللاعب محمد السهلاوي بـ(17) هدفاً، ثم سامي الجابر بـ(16)، ثم طلال المشعل بـ(14)، وعبيد الدوسري بـ(13) هدفاً.