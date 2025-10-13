حقق منتخب تونس المتأهل مسبقاً لنهائيات كأس العالم 2026 عدة أرقام قياسية في ختام مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه عصر اليوم (الاثنين) على منتخب ناميبيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى على الملعب الأولمبي في تونس.وشهد مشوار منتخب تونس رقماً قياسياً في حصد النقاط إذ لم يُهدر فريق المدرب سامي الطرابلسي سوى نقطتين فقط حاصداً 28 نقطة من أصل 30 نقطة كأكثر المنتخبات الأفريقية حصداً للنقاط في التصفيات.كما ساهم تألق الحارس أيمن دحمان حامي عرين فريق الحزم السعودي سابقاً في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مشوار التصفيات بأكمله إذ تصدر منتخب تونس قائمة الشباك النظيفة بتحقيقه 10 من 10 في سابقة تاريخية.ولم يكتفِ منتخب تونس بهذه الأرقام إذ اعتلى قائمة أكثر الفرق فوزاً في التصفيات بتحقيقه 9 انتصارات، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي منتخب أفريقي في التصفيات الحالية.وشهد لقاء تونس وناميبيا سيطرة تونسية على مجريات اللقاء ورغم التأهل المسبق للمونديال إلا إن المنتخب التونسي دخل اللقاء بحثاً عن الفوز ولا غيره وتمكن من تحقيق ذلك والفوز بثلاثية تناوب على إحرازها كل من: علي العابدي من ركلة جزاء (د: 28)، حنبعل المجبري (د: 56)، فرجاني ساسي (د: 64).وبهذه النتيجة يؤكد منتخب تونس تصدره للمجموعة الثامنة، فيما تلقى منتخب ناميبيا الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 15 وفي المركز الثاني، وينتظر مصيره في التأهل للملحق بعد انتهاء جميع لقاءات المجموعات التسعة.