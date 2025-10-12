الفوز ولا غيره أمام العراق

الصقور الخضر والوصول السابع للمونديال

الثقة كبيرة في نجوم الأخضر

الدوسري يستحق أفضل لاعب آسيوي

جماهير جدة غير

أكد النجم الدولي السابق الكابتن سعيد العويران، صاحب أشهر الأهداف في كأس العالم، أن المنتخب السعودي قادر على تحقيق الفوز أمام المنتخب العراقي وحصد النقاط الثلاث والتأهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، مبيناً أنه سيكون أول الحاضرين لمساندة «الأخضر» ودعم اللاعبين، وعلى الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الانتصار والوصول للمونديال القادم، مشيداً بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الحوافز المالية المناسبة للمنتخب الوطني من أجل الوصول لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية.وطالب العويران لاعبي الأخضر بغض النظر عن الحسابات المتعلقة بمباراة العراق واللعب بفرصتين، والعمل على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في المباراة الختامية في «الملحق الآسيوي» المؤهل لكأس العالم القادمة.وأشار العويران إلى أن المنتخب السعودي فرط في مباراة الأردن في بداية التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، ما ساهم في وصول «الأخضر» لخوض مرحلة مباريات «الملحق الآسيوي» حالياً، وعلى اللاعبين أن يقدموا المستوى الفني الرائع وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والتأهل للمونديال القادم.وأوضح العويران أن منتخبنا الوطني يملك الإمكانيات الفنية الكبيرة، وكان قادراً على الفوز أمام المنتخب الإندونيسي بنتيجة أفضل من 2/3، وبعدد وافر من الأهداف، وعدم حصول اللاعب محمد كنو وأحد أعضاء الجهاز الفني على بطاقتين حمراوين، وحسم التأهل بالفوز على إندونيسيا بنتيجة 1/4، أو 1/5، وتبقى ثقتنا كبيرة في نجوم الأخضر بالانتصار على العراق والظفر بنقاط المباراة والتأهل لكأس العالم القادمة.وتمنى العويران التوفيق لقائد المنتخب السعودي سالم الدوسري بتحقيق لقب أفضل لاعب في القارة الآسيوية، مبيناً أنه على تواصل دائم مع الدوسري، وبمشيئة الله يتوج بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا للمرة الثانية.واختتم حديثه بقوله: «جماهير الأخضر ستكون حاضرة بكثافة، وستساند وتدعم نجوم المنتخب السعودي من أجل تحقيق الفوز على العراق والتأهل لكأس العالم 2026، وتبقى جماهير جدة غير، وتكون ليلة فرح سعودية بمشيئة الله».موعد المباراة الأخيرة في ملحق آسياالثلاثاء 2025/10/14السعودية - العراق9:45 مساء