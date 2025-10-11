خطوة واحدة تفصل المنتخب السعودي عن الوصول لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية، إذ تنتظر «الأخضر» مواجهة حاسمة أمام المنتخب العراقي (الثلاثاء) القادم، الساعة 9:45 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن ختام مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، ويسعى منتخبنا الوطني للفوز على العراق والتأهل للمونديال القادم.ويحظى المنتخب السعودي باهتمام ومتابعة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومعه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إذ يسعيان لتوفير الإمكانات كافة، الني تساهم في دعم وتحفيز لاعبي الأخضر لمواصلة المشوار نحو الوصول لكأس العالم 2026، والتواجد للمرة السابعة في المونديال، والثالثة على التوالي في تاريخ الكرة السعودية.وسيكون تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم 2026 للمرة الثانية منذ ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزارة الرياضة في ديسمبر 2018، وكذلك تولي ياسر المسحل رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في يوليو 2019، إذ كانت المرة الأولى التأهل لمونديال 2022 بقطر.وتطمح الجماهير الرياضية في تحقيق المنتخب السعودي الفوز على العراق والوصول لمونديال 2026، وتأكيد أن الكرة السعودية تشهد تطوراً كبيراً في ظل الدعم غير المحدود، الذي تجده من قبل القيادة الحكيمة والاهتمام غير المستغرب من وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي، وبمشيئة الله يتأهل الأخضر لكأس العالم للمرة السابعة، ويعيش الوطن فرحة كبرى.