أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم (الجمعة)، إقالة مدربه النمساوي آدي هوتر، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه أنهى علاقته مع هوتر، الذي تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في يوليو 2023 وحقق نتائج جيدة خلال الموسمين الماضيين.

وأضاف البيان: «يتقدم النادي بالشكر لآدي هوتر وطاقمه الفني على جهودهم الكبيرة والتزامهم تجاه موناكو، ويتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة».

ويحتل موناكو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات، وتعادل واحد، وخسارتين.

أما على الصعيد القاري، فيتواجد الفريق في المركز الـ30 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمة.