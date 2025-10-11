أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، فرض غرامة مالية على نادي آرسنال قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، بسبب مخالفته قواعد بيع التذاكر في مباراة الدور الثالث من النسخة الماضية لكأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت على أرضه أمام مانشستر يونايتد.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان أن آرسنال، الذي خسر المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في 12 يناير الماضي، لم يوفّر العدد المطلوب من التذاكر لجماهير مانشستر يونايتد، البالغ 9 آلاف تذكرة.

وأضاف البيان: «تم تعليق تنفيذ الغرامة لحين تأكيد نادي آرسنال قدرته على الالتزام بهذا الشرط خلال الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، واستمراره في الالتزام في الأدوار القادمة من البطولة».

ووفقاً لتقارير بريطانية، خصص النادي اللندني 8 آلاف تذكرة فقط لجماهير مانشستر يونايتد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وهو ما يُعد مخالفة للوائح البطولة.