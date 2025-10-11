أعلن حارس مرمى برشلونة جوان غارسيا غيابه عن مواجهة «كلاسيكو الأرض» المرتقبة أمام ريال مدريد، المقررة في 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان غارسيا قد خضع لعملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى يوم 27 سبتمبر الماضي. وفي تصريح لقناة «موفيستار» أكد أن تعافيه يسير بشكل جيد، لكنه لا يزال بحاجة إلى قرابة شهر للعودة إلى الملاعب.

تشيزني يحرس عرين البلواغرنا

وبحسب تقارير صحفية، من المقرر أن يعتمد هانز فليك، مدرب برشلونة، على الحارس البولندي فويتشيك تشيزني أمام ريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب «الليغا» برصيد 21 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.