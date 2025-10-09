تغلب المنتخب الوطني تحت 19 عاماً على نظيره البحريني بنتيجة 3-0 في اللقاء الودي الذي أُقيم اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2027.سجّل أهداف «الأخضر» كلٌ من علي اليوسف في الدقيقة الثانية، وخالد فلاتة في الدقيقة 52، وإلياس أبو بكر في الدقيقة 77 من زمن المباراة.ودخل المدرب الإسباني سيرجيو بيرناس اللقاء بتشكيلة مكوّنة من: عبدالله المحيسن، تميم الشقيران، عواجي علواني، وسام الميلبي، ياسر الظفيري، طلال حارثي، أحمد بن حميد، علي اليوسف، صهيب الهوساوي، عبدالرزاق عواجي، خالد فلاتة.ويُقام معسكر الأخضر في مدينة الطائف خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر، في إطار الخطة الفنية لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المستقبلية، على أن يلتقي مجدداً مع المنتخب البحريني في مواجهة ودية ثانية يوم 13 أكتوبر على ملعب نادي عكاظ.