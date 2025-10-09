يدشّن المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، اليوم، معسكره التدريبي في مدينة الدمام، استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، والمقرر إقامتها في الدمام خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.وأعلن مدرب المنتخب الإسباني «أندريو بلازا» قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، البالغ عددهم 16 لاعباً، وهم: حمود الدهان، مهدي الحرقان، محمد عبدالمحسن، نواف عروان، عبدالاله العتيبي، صالح القرني، ناصر الحارثي، عبدالله العقيلي، معاذ العسيري، فرحان الأسمري، فهد الرديني، عبدالله المغربي، عبدالله الدوسري، إيهاب أحمد، محسن فقيهي، فهد الجهني.يُذكر أن قرعة التصفيات أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: العراق، الصين تايبيه، وباكستان.