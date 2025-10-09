أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إصداراً خاصاً عن دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وتم نشره عبر موقعه الرسمي وتم توثيق أبرز ملامح النسخة الأولى من البطولة القارية للأندية بعد إعادة هيكلتها بشكل شامل والتي كانت أهمها التتويج التاريخي للنادي الأهلي السعودي بلقبه القاري الأول، الذي تحقق أمام أكثر من 58 ألف مشجع على استاد ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعد فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية لينهي انتظاره الطويل للظفر بالمجد القاري.وإلى جانب استعراض شامل لمشوار الفريق البطل الذي لم يتعرض لأي خسارة طوال مشواره في البطولة، يقدّم التقرير تحليلات حصرية لأبرز الاتجاهات التكتيكية التي ميّزت الموسم، ويضم مقالاً خاصاً عن المدرب الفائز ماتياس يايسله، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز نجوم البطولة الذين تألقوا في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.,يضم التقرير، الممتد على نحو 100 صفحة من التحليلات، إحصاءات ورؤى فنية من خبراء اللعبة حول أبرز الاتجاهات التي ظهرت خلال المنافسات، بدءاً من تزايد الاعتماد على الضغط العالي، ومروراً بالبنى الدفاعية المتماسكة، ووصولاً إلى أساليب التحول السريع بين الدفاع والهجوم.كما يمكن لعشاق كرة القدم الآسيوية استعادة مشوار فرقهم المفضلة من خلال قسم «ملف الفرق»، الذي يقدم ملخصاً مركزاً لمسيرة كل نادٍ مشارك في البطولة، ويتضمن التقرير أيضاً قسماً مخصصاً لطواقم التحكيم التي بلغ عددها الإجمالي 173 شخصاً، من بينهم 83 حكماً، و61 حكماً مساعداً، و29 حكماً لتقنية الفيديو، حيث يستعرض أبرز الأنشطة التدريبية وورش العمل التي أُقيمت بهدف ضمان أعلى معايير الأداء التحكيمي وأقصى درجات الجاهزية، تأكيداً على التزام الاتحاد الآسيوي الراسخ بتطوير مستوى التحكيم في القارة.وإلى جانب ما يحتويه من تحليلات فنية قيّمة للمدربين والخبراء في آسيا، يُعدّ التقرير الفني لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 بمثابة تكريم لعام استثنائي في تاريخ كرة القدم الآسيوية على مستوى الأندية.