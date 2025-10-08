تنطلق اليوم (الأربعاء) لقاءات الجولة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إذ يستضيف المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي الساعة 8:15 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.ويخوض المنتخبان، إلى جانب العراق، منافسة قوية لحسم مصير التأهل إلى مونديال 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، حيث يضمن صاحب المركز الأول فقط البطاقة المباشرة إلى كأس العالم القادمة.يدخل المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المواجهة بطموح التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي والمرة السابعة في تاريخه، مستفيداً من خبرة مدربه الذي قاد المنتخب في كأس العالم 2022 بقطر، وكان الأخضر قد خاض مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي الماضية، فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية (2/‏‏ 1)، وتعادل في الثانية مع التشيك (1/‏‏ 1).وتشهد المواجهة المرتقبة لقاءً متجدداً بين خصمين يعرفان بعضهما جيداً، إذ سبق أن التقيا مرتين في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026. وشهد ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مواجهة المنتخبين في سبتمبر 2024، عندما تعادل المنتخبان 1/‏‏ 1، قبل أن يحسم المنتخب الإندونيسي اللقاء الثاني بعد شهر واحد بالفوز 2-0 بفضل ثنائية مارسيلينو فيردينان.أما المنتخب الإندونيسي بقيادة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت، فقد واصل استعداداته من خلال مباراتين في النافذة الدولية لشهر سبتمبر، حيث تعادل مع لبنان (0-0) قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على الصين تايبيه (6-0)، ليؤكد جاهزيته لخوض الملحق بروح عالية وطموح كبير.وتستكمل مباريات الجولة الثانية السبت القادم، حيث يلتقي العراق مع إندونيسيا الساعة 10:30 مساء، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء القادم لقاء السعودية مع العراق الساعة 9:45 مساء.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.